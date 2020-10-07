تركي آل الشيخ يعلن عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:59 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر الرياضي
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامة للترفيه في المملكه العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه سيتم غدًا الخميس، عقد مؤتمر صحفي لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي للنادي وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو.

وكتب قائلًا :" غدًا إن شاء الله المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير ستاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو، وهذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة ألميريا الحبيبة ولجمهور النادي، والحمدلله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة".

وأضاف مالك ألميريا:"وتحتوي تشكيلته على نجوم دوليين ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمار في إسبانيا كلها بكل درجاتها وحققنا في سوق الانتقالات ارقاماً قياسية في بيع اللاعبين واستقطاب أكثر من ١٨ نجم في ميركاتو واحد".

واختتم حديثه قائلًا :"ونخطط باذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور".

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نادي ألميريا تركي آل الشيخ المملكة العربيه السعودية ألميريا آل الشيخ

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