بعد هجومه على الجيش.. الديهي: إبراهيم منير بذيء وكافر بالوطن

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علق الإعلامي نشأت الديهي، على هجوم براهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين في أحد حوراته الإعلامية علي الجيش المصري ونصر أكتوبر ووصف القوات المسلحة بألفاظ لا تليق بمصري، قائلا:" أنت رجل بذيء".



وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: «يجب على المصريين أن يعلموا أولادهم أن الإخوان بيكرهوني.. احكوا لأبنائكم أنهم كفرة بالوطن، فهم ينكرون معلوم بالوطن.. ماذا لو غيرت اسم إبراهيم منير إلى أسحاق شارون لم يتختلف عنه".



وأشار إلى أن عبود الزمر يجب أن يكون في السجن الأن، فكيف لقاتل الرئيس أن يبعث برسائل للرئيس، كما طالب من رجال الدين الرد على هؤلاء ببيان موقع من100 عالم يؤكد أن فكرهم لا بنطبق مع الدين الإسلامي فهذه الأشكل شوهت الدين والدين منها براء بل أساؤوا إليه.