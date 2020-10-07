بقيادة مروان محسن.. الأهلي يقهر إنبي بالثلاثة في الدوري المصري

فاز الأهلي على مضيفه إنبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد "الأهلي we"" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.





وسجل ثلاثية الأهلي كلا من مروان محسن "هدفين" في الدقيقتين 3، 17، وجونيور أجاي في الدقيقة 80.





الشوط الأول





لم يُمهل الأهلي منافسه إنبي إلا 3 دقائق فقط حيث مرر أيمن أشرف كرة طولية متقنة إلى مروان محسن وضعته منفردًا بمحمود جاد حارس مرمى إنبي لينجح مهاجم الفريق الأحمر في وضع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الأول لأصحاب القميص الأحمر.





بعد الهدف الأول المبكر لفريق الأهلي بدأ فريق إنبي في البحث عن العودة إلى المباراة وإدارك التعادل، لكن هجمات لاعبي الفريق البترولي كانت على استحياء.





وفي الدقيقة 8 مرر مروان محسن الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أحمد فتحي القادم من الناحية اليسرى لكن تصويبته ضلت طريق المرمى وابتعدت عن مرمى إنبي.





واستمر ضغط أصحاب القميص الأحمر على دفاعات إنبي حيث مرر عربي بدر تمريروة عرضية من الناحية اليمنى، لتصل إلى وليد سليمان الذي هيأ الكرة إلى جونيور أجاي الذي أطلق تسديدة قوية علت عارضة محمود جاد حارس الفريق البترولي، ليرد تونيا دي ليو لاعب إنبي بتصويبة أخرى وجدت نفس مصير كرة أجاي فوق العارضة دون أن تشكل أي خطورة على علي لطفي حارس الأهلي.





وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عاد مروان محسن ليسجل الهدف الثاني له وللأهلي بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحي من الجهة اليسرى ليرواغ مهاجم الفريق الأحمر مدافع إنبي داخل المرمى معلنا عن فرحة ثانية لأصحاب القميص الأحمر.





بعد الهدف الثاني للأهلي حاول لاعبو الفريق البترولي الدخول في أجواء المباراة من جديد، وتقليص النتيجة لكنهم واجهوا دفاعًا قويًا من رجال المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





واحتسب حكم المباراة محمد يوسف ركلة حرة مباشرة لصالح فريق إنبي في الجهة اليسرى بعد تدخل قوي من أليو ديانج على كريم فؤاد نفذها عبد الرحمن عامر الظهير الأيسر للفريق البترولي لكن مروان محسن أفسد محاولة الفريق البترولي وتضيع محاولة هجومية لأصحاب الأرض في هذا اللقاء، ليسدد بعدها محمد رزق تصويبة بعيدة عن مرمى علي لطفي.





واضطر أيمن أشرف مدافع الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 39 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله عمرو السولية بديلًا له، ليجري موسيماني تغييرًا في مراكز اللاعبين داخل الملعب حيث أعاد حمدي فتحي إلى خط الدفاع بجوار محمد هاني ليعوض خروج أيمن المصاب.





ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.





الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني برغبة قوية في تعزيز تقدمه وإحراز الهدف الثالث لقتل المباراة تمامًا وأتيحت لمروان محسن فرصة تحقيق ذلك مع الدقائق الأولى من هذا الشوط لكن دفاع إنبي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ فريقه من فرصة خطيرة.





واستمرت محاولات الفريق الأحمر حيث سدد جونيور أجاي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50 لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيمن لمحمود جاد حارس الفريق البترولي.





وفي الدقيقة 57 دفع حلمي طولان المدير الفني بالثنائي عمر سافيولا وعبد الرحمن عماد بدلا من أحمد علي ومحمد رزق، في محاولة من المدير الفني للفريق البترولي لتنشيط الشق الهجومي لفريق.





وفي الدقيقة 58 اضطر عربي بدر لاعب الأهلي لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ليحل زميله محمود كهربا بديلا له.





وهدأ "رتم" المباراة قليلًا ولم يشن لاعبو الأهلي أي هجمات خطيرة على مرمى الحارس محمود جاد في المقابل افتقدت هجمات الفريق البترولي للمسة الأخيرة، ليقرر حلمي طولان المدير الفني لإنبي بإخراج اللاعب حميد ماو والدفع بأحمد العجوز لتنشيط وسط ملعب أصحاب الأرض.





وفي الدقيقة 72 تهيأت الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى اللاعب تونيا دي ليو ليسددها الأخير سهلة في يد علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي.

ومرر محمود "كهربا" الكرة بينية إلى مروان محسن في الدقيقة 75 لكن الأخير تأخر في التصرف بالكرة ليتدخل كريم فؤاد ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.





ومع حلول الدقيقة 77دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد مجدي "أفشة" وصالح جمعة بدلا من مروان محسن ووليد سليمان وتنشيط هجوم الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 80 مرر محمود "كهربا" الكرة بينية رائعة إلى محمد مجدي "أفشة" الذي انطلق وراوغ أسامة جلال مدافع إنبي وسدد الكرة لكن محمود جاد تصدى للكرة التي وصلت إلى جونيور أجاي لينجح اللاعب النيجيري في إحراز الهدف الثالث للأهلي.





وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق أجرى حلمي طولان المدير الفني لإنبي تغييران بالدفع بمحمد بسيوني وعمر بسام بدلا من عبد الرحمن عامر ومحمود قاعود في أخر التغييرات للفريق البترولي.





واحتسب حكم المباراة محمد يوسف 4 دقائق كوقت بدل من الضائع لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 85 مواصلا صدراته لترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد إنبي عند 45 نقطة احتل بهم المركز الخامس مؤقتًا.