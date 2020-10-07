نشأت الديهي يكشف خطة الإخوان لإفساد احتفالات أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:55 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أمنية فوزي
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على فبركة أهل الشر لفيديو اللواء طيار أحمد المنصورى، قائلا: إنه لا يوجد مصري حقيقي يخون أو يتعاون مع عميل.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: إعلام أهل الشر فبركوا الفيديو تم تقطيعه، وأكد اللواء أنه لن ولم يتواصل مع هذه القنوات العميلة المشبوهة، والفيديو مفبرك".

وأكمل:" تعمل قنوات الإعلام المعادى والتي تبث من خارج البلاد على نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، وتسعى إلى استغلال المناسبات العظيمة في التاريخ المصرى مثل انتصار حرب أكتوبر المجيد، لتواصل أبواقها الإعلامية الفبركة ونشر الأكاذيب حول الأوضاع في سيناء، وترديد الشائعات المغرضة".

واستطرد: "هؤلاء يفبركون أي حاجة وينشرون الأكاذيب والأقاويل... وهم يحاولون تعكير صفو احتفالات أكتوبر فهم مثل عواجيز الفرح".

وكشف الإعلامي نشأت الديهي أن هناك خطة موضوعه، من أهل الشر لإفساد احتفالات نصر أكتوبر وتحويلها إلى حالة نكد.

وأضاف: "هذه خطة أفساد للأحتفالات وموزعة على القنوات، وأهم بنوده التشكيك في النصر نفسه بأنه لن يحدث، ومحاول شد الانتباه إلى قضايا جماهيرية أخري كالتصالح في مخالفات البناء، والهجوم على الرئيس، ومحاولة إيهام أن العدو ليس إسرائيل.. فمن ينكر نصر أكتوبر كافر وطنيا".

وتعمل قنوات الإعلام المعادى والتي تبث من خارج البلاد على نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، وتسعى إلى استغلال المناسبات العظيمة في التاريخ المصرى مثل انتصار حرب أكتوبر المجيد، لتواصل أبواقها الإعلامية الفبركة ونشر الأكاذيب حول الأوضاع في سيناء، وترديد الشائعات المغرضة ضد المؤسسات المصرية.

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