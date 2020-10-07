جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية

جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:55 م
ريهام على
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قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم يرافقه العميد علاء، جفلانة ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير بعدد من المناطق العشوائية بمدينة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بجولة ميدانية تفقدوا خلالها سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية لمتابعة سير العمل والوقوف على حجم التنفيذ بها.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ، شملت تفقد منطقة العلاوى بالصوفي، بداية من علواية صاوى وصولًا لعلواية سعادة ثم الطريق الدائري، إضافة لعزبة مأمون بمدينة الفيوم، ومشروع إنشاء عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي بكيمان فارس.
وتابع المتحدث الرسمي أن نائب المحافظ شدد خلال الجولة على ضرورة إنهاء أعمال رصف الشوارع الداخلية بالأنترلوك بالمناطق المطورة، والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية، وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.
كما قام نائب المحافظ بتفقد أعمال تبطين الترع بحضور المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وأعمال إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي بأبشواى، وعمل لجنة وحدة المتغيرات المكانية، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة، وكذا تطوير ميدان شكشوك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد أعمال تبطين ترعة سليمان دسوقي بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والتأكد من المقاييس الفنية والهندسية للتنفيذ من خلال اللجان المختصة، فضلًا عن متابعة أعمال إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي بأبشواى، وأعمال لجنة وحدة المتغيرات المكانية، كما تفقد أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان قرية شكشوك على ساحل بحيرة قارون والذى يشمل الميدان بشكل كامل والجزيرة الوسطى.
وأكد نائب محافظ الفيوم، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ، شملت تفقد منطقة العلاوى بالصوفي، بداية من علواية صاوى وصولًا لعلواية سعادة ثم الطريق الدائري، إضافة لعزبة مأمون بمدينة الفيوم، ومشروع إنشاء عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي بكيمان فارس.
وتابع المتحدث الرسمي أن نائب المحافظ شدد خلال الجولة على ضرورة إنهاء أعمال رصف الشوارع الداخلية بالأنترلوك بالمناطق المطورة، والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية، وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.
كما قام نائب المحافظ بتفقد أعمال تبطين الترع بحضور المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وأعمال إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي بأبشواى، وعمل لجنة وحدة المتغيرات المكانية، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة، وكذا تطوير ميدان شكشوك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد أعمال تبطين ترعة سليمان دسوقي بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والتأكد من المقاييس الفنية والهندسية للتنفيذ من خلال اللجان المختصة، فضلًا عن متابعة أعمال إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي بأبشواى، وأعمال لجنة وحدة المتغيرات المكانية، كما تفقد أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان قرية شكشوك على ساحل بحيرة قارون والذى يشمل الميدان بشكل كامل والجزيرة الوسطى.
وأكد نائب محافظ الفيوم، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.