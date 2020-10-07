جولة ميدانية لنائب محافظ الفيوم لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية

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قام الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم يرافقه العميد علاء، جفلانة ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير بعدد من المناطق العشوائية بمدينة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بجولة ميدانية تفقدوا خلالها سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية لمتابعة سير العمل والوقوف على حجم التنفيذ بها.



قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ، شملت تفقد منطقة العلاوى بالصوفي، بداية من علواية صاوى وصولًا لعلواية سعادة ثم الطريق الدائري، إضافة لعزبة مأمون بمدينة الفيوم، ومشروع إنشاء عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي بكيمان فارس.



وتابع المتحدث الرسمي أن نائب المحافظ شدد خلال الجولة على ضرورة إنهاء أعمال رصف الشوارع الداخلية بالأنترلوك بالمناطق المطورة، والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك مراعاة المعايير الهندسية والفنية، وكذا الالتزام بالمواعيد المقررة في تنفيذ المشروعات.



كما قام نائب المحافظ بتفقد أعمال تبطين الترع بحضور المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وأعمال إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي بأبشواى، وعمل لجنة وحدة المتغيرات المكانية، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة، وكذا تطوير ميدان شكشوك.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت تفقد أعمال تبطين ترعة سليمان دسوقي بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال، والتأكد من المقاييس الفنية والهندسية للتنفيذ من خلال اللجان المختصة، فضلًا عن متابعة أعمال إجراءات التصالح بالمركز التكنولوجي بأبشواى، وأعمال لجنة وحدة المتغيرات المكانية، كما تفقد أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة، فضلًا عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان قرية شكشوك على ساحل بحيرة قارون والذى يشمل الميدان بشكل كامل والجزيرة الوسطى.



وأكد نائب محافظ الفيوم، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع كافة الجهات، لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام إنهاء المشروعات العالقة بالقطاعين الخدمي والتنموي، الأمر الذي يعود بالنفع على مواطني الفيوم.

