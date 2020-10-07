بعد فوزه بجائزة الدولة.. شقيق عمرو سعد يكشف يروي قصة نجاحه

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور سامح سعد، الفائزة بجائزة الدولة للتفوق في العلوم، إن أحمد حلمي وعمرو سعد عمالقة في المزاح، موجها الشكر لمن هنئوه.

وأضاف الدكتور سامح سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الجائزة نتيجة جهد طويل من العمل مع اساتذتي وتلاميذي، وهذا الجائزة تشجع شباب الباحثين في تقديم شيء مفيد للناس ولحركة العلم.

وأشار إلى أن الجائزة حصل عليها عن 10 أبحاث من مصر، وتهتم بالجزء المسؤول عن توفير الطاقة وانقسام الخلايا، ومحاولة دراسة هذا الجزء الذي يؤدي إلى ابتكار مجموعات جديدة من العلاجات من ناحية التمثيل الغذائي، ومحاولة استهدافه لمعالجة الأمراض وفهمها.

وتابع: اتمنى أن أكون عند حسن ظن الراحل أحمد زويل، لأنه تنبأ لي بحصولي على جائزة نوبل، ولابد من الاجتهاد والتركيز للحصول على تلك الجائزة، واتمنى أن أشرف بلدي وأهلها، وعلق على تمثيل أشقائه عمرو وأحمد سعد: "مش لازم اقعدهم في بيوتهم، عمرو عبقري في التمثيل، وأحمد موهبة فازة في الغناء، وسعيد بأخوتي ليهم".

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