بعد موقفه الإنساني.. "الديهي": محمد صلاح وزير خارجية متكاملة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإعلامي نشأت الديهي، علي الموقف الإنساني لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، والذي أنقذ فيه متشرد، حاول مجموعة من الشباب مضايقته.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: " ماحدث يشعرنا أننا نمتلك شباب يشرف.. صلاح الخلوق النجم العالمي الذي يعتبر أفضل من أنجبت الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة والذي يشبه الخطب في أخلاقه وفي أدبه.. كان عنده مباراة الأسبوع الماضي وعند سيره في الشارع وجد مجموعة من الشباب تتحرش بأحد المشردين ويسخرون منه، فكان من محمد صلاح إلا وأنقذه وقال لهم كلمة واحدة: " ممكن بكرة تبقي مثله".

وتابع الديهي:" تدخل صلاح لأنه إنسان وتم إهدائه هذا الرجل 100 جنيه استرليني.. لم يكن صلاح سفير فقط بل وزير خارجية متكاملة، وسلك قنصلي متكامل".


قدم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لفتة إنسانية بعد إنقاذه لأحد المشردين في مدينة ليفربول.

وفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية "ذا صن" بأن محمد صلاح قام بواقعة إنسانية أثناء ذهابه إلى أحد محطات الوقود بسيارته.


وأضافت الصحيفة، أن جناح ليفربول لاحظ مضايقات من مجموعة من الشباب لأحد الأشخاص المشردين ويدعى اسمه ديفيد كريج.


وخلال تصريحات صحيفة قال ديفيد كريج، إنه تعرض لسخرية ومضايقات من بعض الشباب، لأنه طلب منهم المساعدة.

أكد أن صلاح شخص كان رائعًا ولطيفًا ونزل من سيارته للدفاع عني وقال للشباب إنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

وتابع كريج أن صلاح ساعده وأعطاه 100 جنيه إسترليني، بعدما ذهب لماكينة الصراف الآلي، قائلا: "صلاح بطل واقعي في عيني أشكره على كل شيء".


وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب المشرد ديفيد كريج بلا مأوى منذ سنوات وينام في مكان قريب من ملعب آنفيلد.

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