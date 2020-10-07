مقترح إنشاء مجمع موافق بمدينة كفر شكر بطريق "بنها - المنصورة"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم ادارج مقترح إنشاء مجمع موافق بمدينة كفر شكر فى مساحة أرض بالإدارة الزراعية بطريق بنها المنصورة مشيرًا أنها تبعد عن مدخل المدينة مايقرب من 300 متر تقريبا بهدف خدمة وراحة المواطنين وأصحاب السيارات. 

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أنه يوجد عدد 2 موقف عشوائية بالمدينة بالبر الشرقي وبالبر الغربي وبهم عدد 6 خطوط باجمالي 261 سيارة مخصص لنقل الركاب إلى عددا من المناطق الحيوية داخل وخارج المحافظة والتى من شأنها التسهيل على الطلاب والمسافرون وذالك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن فكرة نقل الموقف الحالى الكائن فى مدخل المدينة ويسبب فى تكدس مرورى وزحام للمواطنين بطريق بنها المنصورة مشيرا أنه سيتم تطوير ونقل الموقف العمومى لسيارات المدينة ضمن تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات والمرافق والمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين للارتقاء بمستواهم وتحسين الأوضاع المعيشية لهم فى شتى المجالات. 

وأوضح رفعت أن الموقف العمومى المقرر انشائه بمساحة ارض بالإدارة الزراعية بطريق بنها المنصورة سوف يقضى على الزحام والتكدسات المرورية بمدخل المدينة وبخدمة المواطنين وأصحاب السيارات والمسافرون قائلا أننا نبذل قصارى جهدنا للإرتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين وتطوير واكتمال كافة الخدمات والمرافق بالمدينة والقرى.

يذكر أن مدينة كفر شكر المدينة الوحيدة على مستوى محافظة القليوبية بدون موقف عمومى للسيارات وتشهد عشوائية كبيرة وفوضى مرورية بمدخل المدينة بسبب المواقف العشوائية والتوك التوك الذى يغلق مدخل المدينة ويغضب المواطنين حيث أنه كان يوجد برتوكول بين محافظة القليوبية وزارة الزراعة لإقامة موقف المدينة فى مكان الإدارة الزراعية وتم وضع حجر الاساس فى عام 2008 ولكن دون جدوى حتى الآن.

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