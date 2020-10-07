عاجل - الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

كشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام إنبي.





وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إن أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، شعر بإجهاد خفيف في عضلة السمانة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت مساء اليوم في الدوري، ضمن منافسات الجولة 32.





وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبدال أيمن أشرف تجنبًا لتفاقم الإصابة، كما تلقى بعض الأدوية المعالجة، تمهيدًا لخضوعه لفحص طبي جديد غدًا للوقوف بدقة على حالته.





ويتقدم على إنبي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلهما مروان محسن في الدقيقتين 3 و17 من عمر المباراة.



