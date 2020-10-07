إصابة ثانية تُباغت الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:30 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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تعرض عربي بدر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره إنبي والمقامة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتمكن عربي بدر من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 58 متأثرًا بالإصابة بشد في العضلة الخلفية ليخرج من الملعب ويحل زميله محمود كهربا بديلا له.

وكان أيمن أشرف مدافع الفريق قد تعرض للإصابة أيضًا خلال مباراة فريقه أمام إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واضطر مدافع الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 39 متأثر بالإصابة في أنكل القدم ليحل زميله عمرو السولية بديلا له.

ويتقدم الأهلي حاليا على إنبي بهدفين دون رد سجلهما مروان محسن في الشوط الأول من المباراة.

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العربي بدر الاهلي أيمن اشرف إنبي

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