أسطورة كرة القدم.. إصابة بانينكا بفيروس كورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي بوهيميانز براغ التشيكي اليوم الأربعاء إصابة لاعبه السابق ونجم كرة القدم التشيكي أنتونين بانينكا بفيروس كورونا المستجد، حيث يرقد حاليا في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 

وسطر بانينكا صاحب الـ71 عامًا إسمه في تاريخ كرة القدم بأوروبا، بعدما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى منتخب ألمانيا الغربية بنهائي كأس الأمم الأوروبية عام 1976 في العاصمة اليوغوسلافية بلجراد، ليقود منتخب تشيكوسلوفاكيا للتتويج بالبطولة القارية آنذاك.

 

ووضع لاعب خط الوسط التشيكي الكرة بإتقان في منتصف المرمى، فيما انطلق حارس المرمى الألماني سيب ماير بعيدا، ليفوز منتخب تشيكوسلوفاكيا بلقبه الوحيد في المسابقة.

 

وقام العديد من اللاعبين حول العالم بتقليد طريقة "بانينكا" في تسديد ركلات الجزاء، حيث كان من بينهم النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم عام 2006، الأمر الذي يخاطر بالإحراج إذا حدث خطأ.

 

وفاز بانينكا أيضا بلقبين نمساويين مع فريق رابيد فيينا وهو حاليا الرئيس الفخري لنادي بوهيميانز.

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