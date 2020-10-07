حقيقة اختفاء فتاة من الإسكندرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
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تداولت بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، شائعة حول ظاهرة اختفاء فتاة بمدينة الإسكندرية، في ظروف غامضة، إلا أن صحة الواقعة حدوث خلاف بين إحدى الفتيات (طالبة بالمرحلة الإعدادية) مع والدها ووالدتها بسبب إجبارهم لها على اصطحاب شقيقها الأصغر (مصاب بالتوحد) حال نزولها لشراء احتياجات المنزل إلا أن السلوك الساخر من جانب بعض الأشخاص تجاهها في إطار التهكم على شقيقها (على حد زعمها) أثار استيائها وطالبت أهليتها بعدم اصطحاب شقيقها نظرًا لتعرضها لتلك المضايقات بصورة متكررة.

وأبدى أهلية الفتاة اعتراضهم على مطلبها وقاموا بنهرها وأصروا على اصطحابها لشقيقها، الأمر الذي أدى إلى قيامها بترك المنزل على إثر ذلك دون إبلاغهم بوجهتها.

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