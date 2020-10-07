أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات المخزونات

تحولت أسعار النفط للتراجع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات ومع ارتفاع المخزون في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعكس توقعات المحللين.





كما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 300 ألف برميل يوميا لتصل إلى 11 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.





وتأثرت أسعار الخام سلباً من تأجيل محادثات حزمة التحفيز لما بعد انتخابات الرئاسية حيث كان يأمل المستثمرون في تقديم الدعم سريعاً للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تحسن الطلب على النفط.





لكن الخسائر كانت محدودة بسبب القيود على جانب المعروض من الخام مع وقف منصات التنقيب في خليج المكسيك خوفاً من العاصفة الاستوائية "دلتا".





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنحو 1.8 بالمائة إلى 39.95 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.4 بالمائة إلى 42.03 دولار للبرميل.