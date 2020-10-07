الديهي: الشعب تفهم فلسفة الحكومة في ملف التصالح بمخالفات البناء

Advertisements

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فلسفة الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء، والتي تم تطبيقها خلال الأونة الأخيرة لم تكن بهدف المال، بل لمنع التعدي على الأرضي الزراعية واملاك الدولة.



وأشاد الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»، بوصول طلبات التصالح على مخالفات إلى مليون و750 ألف طلب حتي الأن، لافتا إلى أن الشعب تفهم فلسفة الحكومة في ذلك، مشيرًا إلى أن المال لم يكن أحد مكونات المعادلة المصرية في هذا الملف فلم يكن جبائيا.



وأشار إلى أن القرار كان هدفه وقف نزيف التعدي على املاك الدولة والأراضي الزراعية، فهذا القرار يشبه قرار تحرير سعر الصرف، والذي كان قرار صعب، إلا أنه كان في مصلحة المواطن.



وتابع:" لو استمرنا في الاعتداء على الأراضي الزراعية، لم نجد طعاما لأولادنا"، لافتًا إلى الحكومة نجحت في الاختبار التي أرغمت عليه".



وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تقدم 1.750 مليون مواطن بطلب تصالح في مخالفات البناء، دليل على أن المواطنين يحاولون اقتناص فرصة التصالح، لتقنين أوضاعهم على مستوى مصر بالكامل، مشيرًا إلى أن محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية تتصدر المشهد في تقديم طلبات التصالح.



وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"،مساء الأربعاء، أن المواطن لديه رعبة حقيقية لقنين وضعه، وهذا من شانه أن يؤدي إلى تقنين كامل العقارات على كامل الأراضي المصرية.



وأضاف أن التيسيرات اللوجستية لتقديم طلبات التصالح التي من بينها: الفتح طوال أيام الأسبوع، وتخفيض أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه، كان م حافزًا للمواطنين على تقديم طلبات التصالح بشكل كبير.



قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، إن المنظومة وردت لها 3781 شكوى في ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه يتم فحصها جميعا حاليًا.



وأضاف "الرفاعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من هذه المنظومة هو التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المباني المخالفة.



وتابع "أدعو المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية"، مشيرًا إلى أن رقم الخط الساخن لتقديم أي شكوى للمنظومة هو 16528.



وأوضح أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من الشكاوى الواردة وتلتها محافظة القليوبية ثم محافظة الجيزة، لافتًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تتلقي كافة استفسارات المواطنين الخاصة بكورونا أيضًا.





