صرف منشأة طاهر ومخبز تزمنت الغربية.. أبرز مطالب مواطني بني سويف من المحافظ

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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللقاء المفتوح مع المواطنين،وذلك بعد توقفه منذ فبراير الماضي، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم "اليوم الأربعاء "استئناف اللقاء وسط التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات وزارة لصحة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى كورونا.



جاء ذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمحاسب محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري عموم الجهات المختصة.



وخلال اللقاء ناقش المحافظ الشكوى المقدمة من بعض أهالي قرية "البساتين" التابعة لمركز بني سويف، والتي تضمنت عددًا من المطالب، حيث يلتمسون تذليل المعوقات والإجراءات حيال قطعة أرض تم تخصيصها منذ عام 2010 بغرض إنشاء وحدة صحية عليها، فضلا عن التماسهم الموافقة على رصف الطريق القبلي المؤدي للقرية.



حيث كلف المحافظ التخطيط العمراني بالتنسيق مع الطرق بالدراسة الميدانية لجدوى وإمكانية رصف الطريق، بالإضافة إلى تكليف الأملاك والأبنية التعليمية والصحة والوحدة المحلية بدراسة الحلول والبدائل اللازمة حيال قطعة الأرض المخصصة لإقامة وحدة صحية عليها، وتحديد مدى إمكانية الإبقاء على الغرض المخصص له قطعة الأرض من عدمه ووفق اشتراطات وزارة الصحة.



وفيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية "منشأة طاهر" التابعة لمركز اهناسيا، والذين يلتمسون فيها تشغيل محطة الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها،ولم تدخل الخدمة بسبب بعض الملاحظات الفنية عليها من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي،والتي أفادت بأن هذه الملاحظات ضرورية لتسلم المحطة من الجهة المنفذة، حيث كلف المحافظ بسرعة عقد اجتماع مع الجهات المعنية والوصول لحلول عاجلة، مؤكدا على أنه سيعقد اجتماعًا معهم بعد ذلك لتحديد آليات التنفيذ.



وأستجاب محافظ بني سويف لطلب مواطن من قرية "تزمنت الغربية" التابعة لمركز بني سويف، والذي يلتمس الموافقة على تشغيل مخبزه البلدي، والذي يواجه بعض المعوقات أدت لعدم موافقة وزارة التموين على تشغيله،حيث كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتزكية ورفع طلب المواطن للوزارة، نظرا لظروف المواطن الاجتماعية، مطالبا بمتابعة موضوع الشكوى وإطلاع الجهات المختصة بالمحافظة بما تم حيالها، موجهًا مدير خدمة المواطنين بالتواصل مع صاحب الشكوى حتى يتم تلبية مطلبه أو توفير البدائل المناسبة له.



كما وجه المحافظ لجنة التقنين بدراسة بعض الطلبات التي يلتمس فيها بعض المواطنين دراسة التسعير الخاص بهم، وشكواهم من تفاوت سعر التقنين في الأماكن المجاورة لهم، حيث أكد محافظ بني سويف على أنه "منذ تولىه المسئولية" قد حرص على وضع معايير تفصيلية ثابتة للتسعير لمنع حدوث تفاوت ملحوظ في الأسعار، مشددا على أنه ستتم دراسة تلك الحالات،لتحديد مدى إمكانية تلبية مطلب المواطنين من عدمه، بجانب القيام بتوضيح المجالات التي أتاحها القانون للمواطن في حالة رفض تظلمه من قبل لجنة البت في التظلمات.

