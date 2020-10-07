أبو العينين يصحح المفاهيم المغلوطة عن دستور 2014 أمام أعضاء البرلمان الأوروبي

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استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الذي انعقد في مدينة مارسيليا بفرنسا، لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن دستور عام 2014.



وقال النائب محمد أبو العينين، في الفيديو الذي تم عرضه ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البد»، إن الشارع المصري اليوم تغير كثيرًا، وقال كلمته في ثورة 25 يناير، وعندما انحرفت عن مسارها الطبيعي توقف طويلًا وقرر أن يصحح المسار بثورة 30 يونيو تحت حماية القوات المسلحة التي احترمت الإرادة الشعبية التي قالت كلمتها للعالم أجمع.



وأضاف أبو العينين، أن نتائج الاستفتاء ولأول مرة تحدث مشاركة كبيرة، ووصلت إلى أكثر من 20 مليون ناخب ذهبوا ليقولوا نعم بنسبة 98.1 %، ما يعني أن الخطوات التالية تؤكد حقيقة الأمور وتؤكد المضي نحو تحقيق الديمقراطية التي يفخر بها كل مصري، مشيرًا إلى أنه كانت وما زالت هناك مخططات تحيط بمصر لهدم الدولة وهناك من يرعاها ويمولها، وسط مروجين لأكاذيب وتضليل.



واستكمل النائب أبو العينين، أنه آن الأوان أن يعرف البرلمان الأوروبي حقيقة الأمور والدفاع عنها، لا سيما أن البرلمان الأوروبي، شهد الكثير من المناقشات والتدخلات التي كانت تؤكد أن كل تلك الأمور شائعات وغير حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر آمانها واستقرارها فيه قلب المنطقة وأمن وآمان الشرق الأوسط كله، ومصر بتاريخها وحضارتها لن تتنازل عن مبادئها.



