الديهي عن إهداء الرئيس درع العمل التنموي إلى الشعب: يستحق فهو البطل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تسلمه "درع العمل التنموي العربي لعام 2020"، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة «TeN»: "الرئيس السيسي أهدي الشعب هذا الدرع وهو يستحق، وقالها الرئيس مرارًا وتكرارا أن المواطن هو البطل، لأنه هو الذي صبر وتحمل، وأوصل النظام المصري إلى ما هو عليه الأن".

يشار إلى أن الرئيس السيسي استقبل الأمين العام للجامعة العربية بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة.

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