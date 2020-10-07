بعد اختياره سفيرا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.. مؤمن زكريا يشكر أبو ريدة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، والمنتخب الوطني، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، بعد اختياره سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال زكريا، في تغريدة عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الشكر والتقدير للاتحاد الافريقي، وشكر خاص للأب الغالي المهندس هاني أبو ريدة".

 

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منذ قليل، توصية أبو ريدة، باختيار مؤمن زكريا سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال كاف في تغريدة، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "اختيار مؤمن زكريا سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد!".

 

وأطلق أبو ريدة، مبادرة لدعم مؤمن زكريا في رحلته العلاجية الحالية، وتأسيس آلية تضمن علاج ورعاية كافة اللاعبين المصريين عند الإصابات الاستثنائية أو بعد الاعتزال والتقاعد.

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