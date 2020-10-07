أسكتلندا تواجه خطر عدم التأهل لنهائيات يورو 2021

أصبح منتخب أسكتلندا مهدد بعد التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك بعد أ علن الاتحاد الاسكتلندي إصابة نجم المنتخب ستيوارت أرمسترونج، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسيتم عزله لمدة 10 أيام، مما يمنعه من المشاركة في مباريات الملحق الأوروبي وبطولة دوري الأمم الأوروبية خلال فترة الأجندة الدولية الحالية.





لكن أرمسترونج لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيتم عزله، حيث تقرر وضع كيران تييرني، مدافع أرسنال الإنجليزي، ورايان كريستي، لاعب وسط سيلتيك الأسكتلندي، في العزل الصحي لمدة 14 يوما، حيث اعتبرت هيئة الصحة المحلية أنهما كانا على اتصال وثيق بأرمسترونج في المنتخب الاسكتلندي.





وصرح ستيف كلارك مدرب منتخب أسكتلندا "بينما من الواضح أن هذه أنباء مخيبة للآمال، فإن أهم شيء هو صحة وسلامة الأفراد المعنيين والمجموعة بأكملها".





وأضاف كلارك "لقد أبلغنا الأندية المعنية التي استعرنا منها اللاعبين ويتعين علينا الآن الاستعداد لمباراة ضخمة قادمة غدا".





وأعلن اتحاد الكرة الأسكتلندي أن معالجا طبيا ومدلكا سيتم عزلهما أيضا.





ولم تصل أسكتلندا إلى نهائيات أي بطولة كبرى منذ نهائيات كأس العالم 1998 بفرنسا، لكنها تمتلك إحدى المدن الـ12 المضيفة لبطولة (يورو 2020)، التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.





وحال فوز أسكتلندا على منتخب الكيان الصهيوني، فمن المقرر أن يحل منتخب أسكتلندا ضيفا على منتخب النرويج أو صربيا في نوفمبر القادم، للحصول على مقعد في النهائيات.



