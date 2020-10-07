الأهلي يتقدم على إنبي في الشوط الأول بثنائية "مروان محسن"





أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام إنبي متفوقًا بهدفين رد في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we"" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.





لم يُمهل الأهلي منافسه إنبي إلا 3 دقائق فقط حيث مرر أيمن أشرف كرة طولية متقنة إلى مروان محسن وضعته منفردًا بمحمود جاد حارس مرمى إنبي لينجح مهاجم الفريق الأحمر في وضع الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الأول لأصحاب القميص الأحمر.





بعد الهدف الأول المبكر لفريق الأهلي بدأ فريق إنبي في البحث عن العودة إلى المباراة وإدارك التعادل، لكن هجمات لاعبي الفريق البترولي كانت على استحياء.





وفي الدقيقة 8 مرر مروان محسن الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أحمد فتحي القادم من الناحية اليسرى لكن تصويبته ضلت طريق المرمى وابتعدت عن مرمى إنبي.





واستمر ضغط أصحاب القميص الأحمر على دفاعات إنبي حيث مرر عربي بدر تمريروة عرضية من الناحية اليمنى، لتصل إلى وليد سليمان الذي هيأ الكرة إلى جونيور أجاي الذي أطلق تسديدة قوية علت عارضة محمود جاد حارس الفريق البترولي، ليرد تونيا دي ليو لاعب إنبي بتصويبة أخرى وجدت نفس مصير كرة أجاي فوق العارضة دون أن تشكل أي خطورة على علي لطفي حارس الأهلي.





وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عاد مروان محسن ليسجل الهدف الثاني له وللأهلي بعد تمريرة رائعة من أحمد فتحي من الجهة اليسرى ليرواغ مهاجم الفريق الأحمر مدافع إنبي داخل المرمى معلنا عن فرحة ثانية لأصحاب القميص الأحمر.





بعد الهدف الثاني للأهلي حاول لاعبو الفريق البترولي الدخول في أجواء المباراة من جديد، وتقليص النتيجة لكنهم واجهوا دفاعًا قويًا من رجال المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





واحتسب حكم المباراة محمد يوسف ركلة حرة مباشرة لصالح فريق إنبي في الجهة اليسرى بعد تدخل قوي من أليو ديانج على كريم فؤاد نفذها عبد الرحمن عامر الظهير الأيسر للفريق البترولي لكن مروان محسن أفسد محاولة الفريق البترولي وتضيع محاولة هجومية لأصحاب الأرض في هذا اللقاء، ليسدد بعدها محمد رزق تصويبة بعيدة عن مرمى علي لطفي.





واضطر أيمن أشرف مدافع الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 39 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله عمرو السولية بديلًا له، ليجري موسيماني تغييرًا في مراكز اللاعبين داخل الملعب حيث أعاد حمدي فتحي إلى خط الدفاع بجوار محمد هاني ليعوض خروج أيمن المصاب.





ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.



