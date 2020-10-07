عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:56 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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تعرض أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القددم بالنادي الأهلي ، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام إنبي ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واضطر مدافع الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 39 متأثر بالإصابة في أنكل القدم ليحل زميله عمرو السولية بديلا له.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي حاليا على ستاد "الأهلي we" حيث يتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد سجلهما المهاجم مروان محسن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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