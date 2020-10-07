تعيين"الخولي" رئيساً لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة القومية للبريد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:34 م
أحمد محمد فؤاد الخولي
أحمد محمد فؤاد الخولي
أحمد الشيخ
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أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قراراً بتعيين أحمد محمد فؤاد الخولي رئيساً لقطاع الاستثمار وإدارة الأموال بالهيئة

ويتمتع أحمد محمد فؤاد الخولي بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي ومجالات الاستثمار وإدارة المحافظ المالية تصل الي ٣٥ عاماً تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية بالقطاع المصرفي في تطوير نظم العمل داخل العديد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات.
 
جدير بالذكر أن أحمد محمد فؤاد الخولي حاصل على  بكالوريوس في الإدارة تخصص إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية وقد شغل العديد من المناصب الهامة في القطاع المصرفي منها مسئول الأسواق المالية والعملات الأجنبية بالمصرف العربي الدولي و رئيس قسم تسويق الخزانة ببنك قطر الوطني ومسئول عن المحافظ والأوراق المالية بشركة القاهرة لإدارة المحافظ المالية ومسئول قطاع الخزانة بالبنك المصري البريطاني  HSBC و رئيس قطاع الخزانة ببنك BNP Paribas ورئيس قطاع الاستثمار ب  Finclear – Dubai ومدير تسويق الخزانة بالبنك الاهلي المتحد ومدير عام لقطاع الخزانة وقطاع المراسلين بالمصرف المتحد ورئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان.

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