بالرغم من الدور الخفي لـ حزب الله.. هل يشهد لبنان ولادة حكومة جديدة؟

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
حزب الله وحركة أمل مستمران فى وضع لبنان المطرقة والسندان فى وقت يحاول فيه الرئيس اللبناني ميشال عون البحث عن مرشح جديد لتشكيل الحكومة حيث حدد منتصف الشهر الجاري موعدًا لانطلاق المشاورات النيابية لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة قادرة على انتشال البلد الغارق من أزماته.


وأوضح تقرير قناة الغد أنه وفق الدستور اللبناني يجري رئيس البلاد هذه الاستشارات مع الكتل النيابية التى تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة وصولا إلى تكليف شخصية تحصل على أكبر عدد من أصوات النواب لكن هل تخرج الحكومة الجديدة إلى النور؟.


وتابع التقرير أن المراقبون للمشهد السياسي اللبناني يرون أن الآمر الناهي فى تسمية رئيس الحكومة هما حزب الله وحركة أمل اللذان تسببا فى إفشال حكومة مصطفى أديب ما دفع الرئيس الفرنسي إلى الجنون واصفًا ما حدث بالخيانة الجماعية.


وأضاف التقرير أنه محللون يرون أن حزب الله رفض التنازل لمصلحة قيام الحكومة لا يتمثل فيها لأنه يرفض استضافة نتيجة ما يحصل في محيط لبنان من ضغوط على إيران ولهذا تم ربط الداخل اللبناني بحسابات إيران التى تنتظر انتخابات الرئاسة الأمريكية لمعرفة الوجهة التى تسلكها المنطقة وفقا لسياسات المرشح الفائز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى أديب

أخبار تهمك

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 15 ساعة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ يوم

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 4 ساعات

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 41 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 3 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 13 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ يوم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"حزب الله وتقسيم الحصص الوزارية".. أسباب فشل تشكيل حكومة في لبنان

"جعجع": يجب البدء في تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة بأسرع وقت

مأزق سياسي.. إلى أين ينتظر الشعب الللبناني ميلاد الحكومة الجديدة

تظاهرة أمام منزل "الخطيب" رفضا لترشيحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

"حزب الله" و"أمل" سيرشحون سمير الخطيب رئيسا جديدا للوزراء في لبنان

قوات الأمن تدخل في موجهات مع مناصرون لحزب الله وحركة أمل ببيروت

تصويت

الأكثر قراءة
07:59 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

06:20 م

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

08:33 م

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»