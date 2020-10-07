نجوى كرم تقبل أحد المتسابقين في أولى حلقات برنامج The voice senior.. هل تجمعهما صلة قرابة؟

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انطلقت منذ قليل أولى حلقات ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية mbc.



وكانت الانطلاقة مميزة للغاية، حيث أطل أعضاء لجنة التحكيم المتمثلة في "نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين"، وقدموا لوحة فنية غنائية رائعة على أنغام العندليب.



وبدأت الحلقة مع المتسابق فيصل والذي اوضح أنه كان جار النجمة اللبنانية نجوى كرم، وعندما تقدم بالغناء على المسرح، خطف أنظار الجمهور ولجنة التحكيم.



والتف له كل أعضاء لجنة التحكيم وعندما اشادت نجوى بصوته أخبرها بأنه جارها لتقول له "تعا ابوسك"، واختار أن ينضم لفريقها.



وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.



وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.



يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.