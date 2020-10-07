خاص.. ابنة شقيقها: موهبة نعيمة عاكف ذللت الصعوبات عليها.. وهذه رسالتي لها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف، إحدى أشهر فنانات الاستعراض في تاريخ السينما المصرية.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنانة هند عاكف، ابنة شقيقها لمعرفة الفنانة الكبيرة عن قرب.

وقالت: "دخلت نعيمة عاكف، الفن وهي في عمر الـ"14 عامًا، وموهبتها هي التي ذللت الصعوبات عليها خلال مشوارها الفني منذ بداياته".

وتابعت: "فترة مرضها هي التي كانت من الصعوبات لديها، وعانت فيها من العذاب كثيرًا، وظهر ذلك في توقيت فيلم امير الدهاء ودخلت المستشفى وخرجت لم تكن هي نعيمة عاكف، التي عرفها الجميع تغيرت ملامحها بسبب المرض غيرها في هذا الفيلم، وأيضًا في فيلم بائعة الجرائد".

وعن الرسالة التي وجهتها هند عاكف، لها قالت: "تعيش معنا وبيننا دائمًا بالرغم اني لم أراها وولدت بعد رحيلها، ولكني أشعر بأنني رأيتها وتعاملت معها، ووالدي قال لي بيني وبين نعيمة عاكف، صفات مشتركة فنية وشخصية، وهو العنصر الوراثي، وأدعو لها بالرحمة وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأتمنى من الجميع الدعاء لها".




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