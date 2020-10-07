تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 25 من مسلسل "قوت القلوب"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ بعد قليل الحلقة الـ25 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

ويرصد "الفجر الفني" جميع أحداث المسلسل حلقة بحلقة حيث امتلأ الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" بعدد من الأحداث المثيرة للجدل.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد

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