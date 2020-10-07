انطلاق أولى حلقات برنامج The voice senior بلوحة فنية رائعة على أنغام "العندليب"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت منذ قليل أولى حلقات ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية mbc.

وكانت الانطلاقة مميزة للغاية، حيث أطل أعضاء لجنة التحكيم المتمثلة في "نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين"، وقدموا لوحة فنية غنائية رائعة على أنغام العندليب.

وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.

وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.

يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.

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