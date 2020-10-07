أحمد موسى لـ نتنياهو: "عندنا بنطلونات العساكر الإسرائيلية" (فيديو)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:50 م
نتنياهو
نتنياهو
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر اعترف أن بلاده لم تستطع هزيمة مصر أو إخضاع جيشها خلال المعركة.

وتابع موسى خلال برنامج"على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "حديث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يرد على تصريحات نتنياهو حول أكتوبر التي غرد بها عبر تويتر"، معلقا: "نتنياهو لديه أوهام، إحنا أخدنا بنطلونات العساكر الإسرائيلية".

وناشد موسى المصريين بمواجهة الأصوات التي تحاول تشويه تاريخ بلدهم، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر تستحق إنتاج عمل فني ضخم يليق بها.

كان قد عرض عريف مصطفى محمد، أحد أبطال حرب أكتوبر، أحد المقتنيات التي حصل عليها من حرب أكتوبر وما زال يحتفظ بها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إنه حصل على بنطلون خاص بمجند إسرائيلي وعليه آثار دماء من الجندي.

وأشار عريف مصطفى محمد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إلى أنه حصل على العملات الإسرائيلية التي كان يحملها جندي الاحتلال الإسرائيلي، مردفا: "أخدت منه كل اللي قدرت عليه".

ومازحه الإعلامي أحمد موسى على الهواء قائلا: "احتفظ بالبنطلون اللي قلعته للجندي الإسرائيلي"، فرد عليه البطل: "دا هيورث".

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نتنياهو مصر حرب أكتوبر العساكر الإعلامي احمد موسى

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