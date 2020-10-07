أول تعليق من أحمد خالد صالح عقب عقد قرانه على هنادي مهنا

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شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره بمجموعة صور رومانسية من حفل عقد قرانهما التي عقد أمس ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق علي الصور قائلاً:"الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات .. اللهم بارك لنا واجمع علينا واجمع بيننا في خير".



وهنأه الكثير من متابعيه منهم الفنانة نانسي صلاح وكتبت : ألف مبروك يا حلوين ربنا يباركلكم في بعض ويسعدكم.



واحتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بخطوبتهما منذ عدة أشهر بعد قصة حب وحضر الخطوبة النجم تامر حسني.



وعقد القران في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي.

