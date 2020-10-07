أول تعليق من أحمد خالد صالح عقب عقد قرانه على هنادي مهنا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره بمجموعة صور رومانسية من حفل عقد قرانهما التي عقد أمس ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق علي الصور قائلاً:"الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات .. اللهم بارك لنا واجمع علينا واجمع بيننا في خير".

وهنأه الكثير من متابعيه منهم الفنانة نانسي صلاح وكتبت : ألف مبروك يا حلوين ربنا يباركلكم في بعض ويسعدكم.

واحتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بخطوبتهما منذ عدة أشهر بعد قصة حب وحضر الخطوبة النجم تامر حسني.

وعقد القران في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي.

أخبار تهمك

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 15 ساعة

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ أقل من ساعتين

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 13 ساعة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ يوم

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
07:59 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

06:20 م

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

08:33 م

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»