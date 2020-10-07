سامح الصريطي يوجه رسالة لوزيرة الصحة عقب إجرائه عملية الشريان التاجي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه الفنان سامح الصريطي رسالة لوزيرة الصحة، وذلك عقب إجرائه عملية الشريان التاجي وتركيب قسطرة منذ أيام قليلة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "الصريطي" قائلا: "خرجت من هذه المحنة مدينًا لكم.. كنت على حافة الحياة فأمهلنى الله العمر لأرى كل هذا الحب الذى غمرتمونى به وهذه المشاعر الصادقة الدافئة التى أحاطتني وأشعرتنى بمتعة الحياة بينكم.. أحسست دعواتكم تجرى فى عروقى وتدفع الدم ليجدد الخلايا والأيام".

وتابع قائلا: "خرجت من هذه المحنة فخورًا ببلدى التى تقدمت تقدمًا كبيرًا فى الخدمة الطبية والصحية والذى لمسته المستشفى بدءًا من كفاءة الإطباء والتمريض إلى توفر أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.. خرجت من هذه المحنة وقد ازددت قربًا من زملائى الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى الذى لم ينقطع اتصاله المتواصل للاطمئنان والقيام بدوره النقابى على أكمل وجه خرجت من هذه المحنة وقد استعدت أصدقاء وزملاء فى جميع المراحل الدراسية قد فصلنى عنهم الزمن والتاريخ ليعرضوا خدماتهم بإصرار وإلحاح.. فيروون ما بقى من عمرنا شجرة المحبة والاخلاص والوفاء التى تظلنا.. خرجت من هذه المحنة بتجسيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وذلك عندما رأيت دعاء جيرانى الأعزاء يحيط بى من كل جانب وقلوبهم تنتظر عودتى بينهم".

واختتم حديثه قائلا: "خرجت من هذه المحنة بأصدقاء جدد لا يظهر معدنهم إلا فى المحن وأصدقاء قدامى جددوا العهد بمواقفهم النبيلة الراقية وأصدقاء حاليين ازدادوا التصاقا وأصبحنا جميعا فى قلب واحد ينبض بالحب والتكاتف والإيثار..خرجت من هذه المحنة ممتنا لكبار كانت اتصالاتهم الهاتفية دعما كبيرا يدفعنى قدما للتعافى لأكون فى خدمة وطنى بشكل عام وأهلى وناسى وأحبابى وفنى بشكل خاص".

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