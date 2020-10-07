مع اقتراب نهاية كورونا.. تعرف على تحديات أخرى تواجه دول العالم

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مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، قال إن نهاية 2021 ستشهد عودة الحياة الطبيعية خاصة فى الدول الغنية، وأوضح تقرير قناة الغد أن "جيتس" ربط عودة الحياة بالقدرة على توفير اللقاح فى دول العالم.



وأضاف التقرير: "لقاحان لكوفد 19 يتصدران قائمة اللقاحات الرئيسية أحدهما تطوره شركة فايزر، والآخر جامعة أكسفورد لمرورهم بالمراحل اللازمة للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية.



وتابع، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية توقع أن يكون لقاح كورونا متاحه نهاية العام الجاري إلا أن حقوقيين شددوا على ضرورة التوزيع العادل للقاح بين دول العالم.



وأشار التقرير إلى أن "بيل جيتس" قال إن توزيع اللقاح داخل الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة خلاف رئيسية، منظمة الصحة العالمية دعت قادة دول العالم إلى التضامن والالتزام السياسي لضمان التوزيع العادل للقاحات عندما تصبح متاحة.



