الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:33 م
محمد الصو
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دخل نادي بيراميدز سبورت في مفاوضات جادة مع واحد من أهداف النادي الأهلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتوقيع مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق، وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
وقطع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شوطًا كبيرًا في طريق التعاقد مع محمد إبراهيم نجم الفريق الفيومي، بالصيف الحالي.
كما أبدى الفريق السماوي أيضًا رغبته في التوقيع مع اللاعب، وتدعيم صفوفه وخطفه من أنياب النادي الأهلي، بعدما تعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.
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