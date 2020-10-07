قرقاش: تفضيلات الشباب العربي تؤكد جاذبية ونجاح النموذج الإماراتي

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، إن نتائج دراسة للشباب العربي في ١٧ دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو، أظهرت جاذبية ونجاح النموذج الإماراتي.

وأضاف أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلطتنا السحرية أساسها الاستقرار السياسي عبر دولة العدالة والقانون والازدهار الاقتصادي والتسامح الإجتماعي".

وكشفت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي الصادرة اليوم، عن استمرار دولة الإمارات للعام التاسع على التوالي البلد المفضل بالنسبة للشباب العربي.

وترسخ هذه النتيجة مكانة الإمارات بين أوساط الشباب العربي كواحدة من أفضل الأماكن للعيش ونموذجاً يحتذى به لبقية دول العالم العربي.

وعن أكثر الأفكار المرتبطة بدولة الإمارات، ذكر الشباب العربي عوامل عدة حل في المراتب الخمس الأولى منها: الأمن والأمان 44 بالمائة والباقة الواسعة من فرص العمل 36 بالمائة، والرواتب المجزية 32 بالمائة، والاقتصاد المتنامي 31 بالمائة والوجهة المتميزة لتكوين أسرة 25 بالمائة.