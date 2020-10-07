بوروسيا دورتموند يتوقع خسارة 88 مليون يورو في الموسم الحالي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء أنه يتوقع خسائر مالية تتراوح بين 70 و75 مليون يورو (من 82 إلى 88 مليون دولار) في الموسم الحالي بسبب تبعات أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

 

وأوضح دورتموند في تقريره المالي الأخير أن التخطيط لا يزال صعبا وسط انخفاض دخل الانتقالات والقيود المتعلقة بالفيروس، مثل العدد المحدود من المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات.

 

ويسمح حاليا لنحو 11 ألف و500 مشجع فقط بحضور المباريات على استاد الفريق الذي تبلغ سعته 81 ألف مقعد.

 

ويزيد حجم الخسائر المتوقعة (75 مليون يورو) هذا الموسم بشكل كبير عن حجم الخسائر التي تكبدها النادي في الموسم الماضي والذي توقفت فعالياته لعدة أسابيع بسبب أزمة "كورونا" قبل استئنافها مع عدم حضور الجماهير في المراحل التسعة الأخيرة من المسابقة.

 

ويبلغ حجم العائدات المتوقع، بما في ذلك المقابل المالي لانتقالات اللاعبين، في موسم 2020 / 2021 هو 388 مليون يورو، بانخفاض عن نظيره في موسم 2019 / 2020 والذي بلغ 9ر486 مليون يورو.

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