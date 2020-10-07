عبد الحفيظ يعترض على حكم مباراة الأهلي وإنبي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
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اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على محمد يوسف حكم مباراة فريقه أمام إنبي في الشوط الأول من عمر المباراة.

وقام عبد الحفيظ بالاعتراض على إحدى قرارات حكم المباراة ليتوجه إليه الحكم مباشرة ويشهر البطاقة الصفراء في وجه مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ويتقدم الأهلي على إنبي حاليا بهدفين سجلهما مروان محسن في الدقيقة 3، 17 في المباراة المقامة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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