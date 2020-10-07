"زمان أيام ما كنت چان".. صلاح عبدالله يداعب جمهوره بصورة

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غازل الفنان صلاح عبدالله جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر صلاح عبدالله بالصورة في مرحلة شبابه ، وداعب جمهوره ممازحاً :" زمان أيام ما كنت چان حتي شوفوا الأوصة والوقفة والضحكة ولا هه ".



وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".



وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

