بليغ حمدي لا تحركه إلا اللحظة.. تعرف على المواقف بينه وبين النجوم أبرزهم أم كلثوم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير بليغ حمدي، واحد من أبرز العلامات الموسيقية التي جاءت في تاريخ الوطن العربي.

في رحلة طويلة وممتدة، استطاع من خلالها أن يشترك مع كبار المطربين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وشادية ونجاة الصغيرة، بالإضافة للثنائي المميز الذي شكله مع زوجته السابقة وردة الجزائرية.

العديد من المواقف كانت تؤكد أن ذلك الفنان لم يكن إلا شخصا بوهيميًا لا تحركه إلا اللحظة منها حدث بينه وبين أم كلثوم حينما كانت هناك بروفة تجمعهما ولم يذهب، وقرر أن يسافر يومها إلى المغرب.

وفي اليوم المقرر للزواج بينه وبين وردة سافر إلى لبنان ونسي أن هناك موعدًا يجمعه بالسيدة التي ظل يحبها حتى وفاته، وهكذا كانت شخصية بليغ.

وموقف حدث بين مأمون الشناوي وبليغ حمدي، حيث كان من المفترض أن هناك موعدًا يجمعهما للعمل على أغنية، لكن وقتها نسي بليغ الموعد وجلس مع وزير البترول الإماراتي مانع سعيد العتيبة، الذي كان يكتب أشعارًا غنائية.

حينما علم مأمون الشناوي بما حدث، أرسل إليه تليغرافا قال له فيه "انتظرتك ولم تأت.. لعل المانع عتيبة"، بما يوحي أنه علم بالسبب الذي جعله ينسى الموعد المتفق عليه.

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