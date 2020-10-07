تعرف على تفاصيل احتفال الأمم المتحدة والعالم باليوم العالمي للقطن

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يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي للقطن والمقرر في السابع من أكتوبر من كل عام، بناءً على اتفاق الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية.



وأوضح تقرير قناة الغد، أن الاحتفال يأتى في محاولة لتسليط الضوء على أهمية القطن والتشجيع على تحقيق التنمية المستدامة لملايين العاملين بزراعته.



وأضاف التقرير أنه في عام 2019، بدأ الاحتفال باليوم العالمي للقطن، وكان من المقرر إقامة الاحتفال هذا العام بمدينة شرم الشيخ المصرية لمدة 3 أيام، ولكن نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة يتم عقد الاحتفال افتراضيا ولمدة يوم واحد.



وقال الدكتور محمد نجم، نائب رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن، إن الاحتفال يستهدف الحفاظ على القطن كثروة قومية لكل دولة، مطالبا كافة الدول بالحفاظ على البيئة بمناسبة يوم القطن العالمي، وذلك من خلال تقليل استخدام المبيدات والأسمدة، فضلا عن ضرورة ترشيد استخدام مياه الري.



ومن جانبه، أكد المهندس خالد شومان، المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، أن سلاسل التجزئة العالمية في أمريكا وأوروبا يشترطوا على الموردين للمنتجات القطنية المصرية وضع شعار يؤكد أنها مصنوعة من القطن المصري بنسبة 100%.



وقال المهندس سامي عبد الكريم، نائب مدير أحد مصانع النسيج القطن، إن القطن المصري له قيمة وسمعة جيدة وقادر على اقتحام الأسواق على مستوى جميع دول العالم.



ويُعد القطن واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يدخل في صناعات متعددة ويسهم في توفير الملايين من فرص العمل.



وبالرغم من تدهور إنتاج القطن في مصر وانخفاض المساحة المنزرعة به من نحو مليون فدان إلى أقل من 130 ألف فدان في عام 2015، إلا أن القطن المصري طويل التيلة لا يزال يتمتع بشهرة عالمية، ويعتبر الأفضل عالميا من حيث الجودة.



