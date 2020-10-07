الحكومة تكشف أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار فى الربع الجاري (مستند)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 09:06 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
الفجر الاقتصادي
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 كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية أسباب  تثبيت الأسعار للثلاث شهور القادمة أكتوبر / ديسمبر2020، عند 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.5 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.5 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 6.75 جنيه للتر للسولاروتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن.

وقالت اللجنة إنه لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعه فى الأسعار خلال الربع الحالي، وذلك تأكيدًا لمبداء الشفافيه والمصداقية من اللجنه تجاه المواطنين.

وذكر بيان صادر عن وزارة البترول أن قرار اللجنة الاخير يأتي انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
الحكومة تكشف أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار فى الربع الجاري (مستند)
الحكومة تكشف أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار فى الربع الجاري (مستند)

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