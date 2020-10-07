مقاطع جنسية وابتزاز.. النيابة تفحص هاتف "عنتيل الجيزة"

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أمرت النيابة العامة، بالجيزة، بحجز عنتيل الجيزة، ٢٤ ساعة على على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الرزيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخله وأمرت النيابة، بالتحفظ على هاتفه الذي يحتوي على مقاطع جنسية لفحصه.



وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.



بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

