أبو العينين: مصر تصدت لمخطط إقليمي كاد أن يطيح بالأمة العربية

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قال النائب محمد أبو العينين، إن الشعب المصري قاد ثورة في 30 يونيو، وقال كلمته وأزاح فيها النظام وتصدى لمخطط إقليمي كاد أن يطيح بالأمة العربية كلها.



وأضاف أبو العينين، خلال كلمته أمام مؤتمر التكامل العربي، بعد ثورة 30 يونيو، أن كلمة الشعب كانت عالية مدوية، ووقف معها القوات المسلحة وأيدها.



ومن جانبها أكدت عزة مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنه من المهم أن يتواجد نائب من البرلمان يعرفه المجتمع الدولي، وهو النائب محمد أبو العينين، ليكون صوتنا كبرلماني ويعبر عن المصريين.



من جهة أخرى، أكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، هشام النجار، أن التنظيمات التكفيرية الجهادية التي نشأت عقب السبعينيات خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وتأثرت بفكر القيادة الإخوانى سيد قطب وحاولت إحياء التنظيمات السرية المسلحة، موضحا أنه قد اعترف بذلك كل قادة هذه التنظيمات وعلى رأسهم أيمن الظواهرى مؤسس تنظيم الجهاد الذى كان هدفه في الأساس كان الثأر لإعدام سيد قطب.



وأشار النجار إلى أن منفذو حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر المجيدة لم يكونوا بعيدين عن جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن العملية تمت بأيدى أعضاء الجماعة الإسلامية بالصعيد وتنظيم الجهاد بالقاهرة وبالتنسيق التام والمسبق مع جماعة الإخوان المسلمين.





