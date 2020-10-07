سياسي: قطر من أنقذت الاقتصاد التركي وقت انهيار الليرة

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قال المحلل السياسي، أحمد عطا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم مناقشة ملف الغاز في شرقي المتوسط خلال زيارته المرتقبة الأربعاء لقطر، لافتًا إلى أن من بين الملفات التي سيتم بحثها كذلك ملف الأزمة الليبية.



وأوضح عطا، خلال لقاء له على شاشة الغد، التأجيج التركي لملف النزاع في ناجورنو كاراباخ يأتي في الأساس لتحقيق مكاسب في ملف شرق المتوسط وللضغط على أطراف معينة، محذرًا من أنه إذا تم غض الطرف من قبل الاتحاد الأوروبي فإن القارة ستواجه أزمات جمة خلال السنوات الخمس القادمة.



ولفت عطا إلى أن قطر هي التي أنقذت الاقتصاد التركي عندما انهارت الليرة التركية، مؤكدًا أن الملفين الاقتصادي والعسكري هما الأبرز في تلك العلاقات.



ويجري الرئيس التركي زيارة إلى الدوحة اليوم الأربعاء، يلتقي خلالها بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.



وذكرت مصادر أن الرئيس التركي سيبحث خلال الزيارة تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات المختلفة وخاصة في مجال الدفاع، كما يبحث عددا من قضايا المنطقة.



وتعد هذه الزيارة هي الثانية لأردوغان خلال ثلاثة أشهر ومنذ تفشي فيروس كورونا، إذ قام بزيارة في شهر يوليو الماضي بحث خلالها دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



