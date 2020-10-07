مانشستر يونايتد يتراجع نهائيًا عن الصفقة الكبرى

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر الإنسحاب من صفقة التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وأشارت صحيفة جارديان البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع سانشو في فترة الإنتقالات الصيفية المنصرمة لكنهم لم يتمكونوا من تلبية مطالب بروسيا دورتموند المادية للحصو على خدماته في الموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد انسحب من الصفقة بشكل نهائي بسبب تكلفة الصفقة الإجمالية.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر يونايتد 227 مليون جنيه إسترليني بما فيها قيمة الصفقة وراتب النجم الإنجليزي وعمولة وكيله.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند يصر على الحصول على 108 ملايين جنيه إسترليني مقابل التخلي عن سانشو علمًا بأن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بالنجم الإنجليزي.



