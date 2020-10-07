رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي لحصوله على درع العمل التنموي العربي

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أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصولة على "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"، وهي الجائزة التي تُمنح سنويًّا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.



وقال رئيس الإنجيلية: "إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على مثل هذا النوع من التكريم، يعكس صورة واقعية لطبيعة المعالجة المجتمعية لقضايا البناء الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة في المجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تكاتف الدولة المصرية، وخبرات الحكومة، بجانب قطاع منظمات المجتمع المدني، والتي أصبحت مشاركتها اليوم، علامة بارزة من علامات نهوض وتقدم المجتمعات".