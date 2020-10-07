حنان مطاوع تستنجد بجمهورها والسبب شخص مجهول

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
طالبت الفنانة حنان مطاوع، المساعدة من جمهورها بسبب شخص مجهول ينتحل اسمها كما حذرت من التعامل مع هذا الحساب المزيف، عبر الفيس بوك”، ويتعامل باسمها.

ونشرت حنان مطاوع، صورة من الحساب المزيف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت قائلة: “ده حد منتحل اسمي، ممكن تساعدوني اقفل الأكونت ده”

يشار إلي أن كانت آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل "أمل حياتى" الذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه.

وشارك في حكاية “أمل حياتي”، كلا من حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونانسي صلاح، ورامي الطمباري، وأحمد عنان، والعديد من الوجوه الشابة الجديدة.

أخبار تهمك

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ 42 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة و نصف

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتيات بالإسكندرية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ يوم

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ ساعة و 24 دقيقة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
07:59 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

06:20 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

05:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»