حنان مطاوع تستنجد بجمهورها والسبب شخص مجهول

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طالبت الفنانة حنان مطاوع، المساعدة من جمهورها بسبب شخص مجهول ينتحل اسمها كما حذرت من التعامل مع هذا الحساب المزيف، عبر الفيس بوك”، ويتعامل باسمها.



ونشرت حنان مطاوع، صورة من الحساب المزيف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت قائلة: “ده حد منتحل اسمي، ممكن تساعدوني اقفل الأكونت ده”



يشار إلي أن كانت آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل "أمل حياتى" الذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه.



وشارك في حكاية “أمل حياتي”، كلا من حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونانسي صلاح، ورامي الطمباري، وأحمد عنان، والعديد من الوجوه الشابة الجديدة.