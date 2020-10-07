تراجع حاد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:56 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجع حاد في أسعار الذهب عالمياً بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الأسهم، حيث ارتفع "داو جونز" بأكثر من 400 نقطة خلال التعاملات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة موافقة الكونجرس على مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لدعم قطاع الطيران و135 مليار دولار لدعم برنامج الأجور.

ووسط خلافات مع الديمقراطيين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس تعليق محادثات التحفيز لما بعد انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وينتظر المستثمرون الكشف عن محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 18 دولاراً ليصل إلى 1890.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1887 دولارا للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة عند مستوى 93.60.

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