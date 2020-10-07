فاطمة ناعوت: مصر تعيش نهضة حقيقية.. ويجب محاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى

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قالت الكاتبة والأديبة فاطمة ناعوت، إنها رغم عشقها للغة العربية الفصحى، إلا أنها قررت الكتابة بالعامية، مدينة بهذه الطريقة للإعلامية عزة مصطفى.



وأضافت ناعوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها كتبت قصيدة مهداة إلى مصر، وقالتها على الهواء مباشرة، وأشادت بها الإعلامية عزة مصطفى، وصفقت لها إعجابًا بالقصيدة.



وتابعت فاطمة أنه من الضروري محاكمة جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة الخيانة العظمى وإسقاط الجنسية المصرية عنهم، مشيرة إلى أن مصر استثنائية، وأن مقياس تحضر الإنسان من مدى احترامه لمصر وهو غير مصري.



وأوضحت فاطمة ناعوت، مصر تعيش نهضة حقيقية، ومن لم يرها فهو أعمى وحاقد ونبتة فاسدة محسوبة على مصر، مشيرة إلى أنها بدأت في استعادة نشاطها الأدبية.





جهة أخرى، أكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، هشام النجار، أن التنظيمات التكفيرية الجهادية التي نشأت عقب السبعينيات خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وتأثرت بفكر القيادة الإخوانى سيد قطب وحاولت إحياء التنظيمات السرية المسلحة، موضحا أنه قد اعترف بذلك كل قادة هذه التنظيمات وعلى رأسهم أيمن الظواهرى مؤسس تنظيم الجهاد الذى كان هدفه في الأساس كان الثأر لإعدام سيد قطب.



وأشار النجار إلى أن منفذو حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر المجيدة لم يكونوا بعيدين عن جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن العملية تمت بأيدى أعضاء الجماعة الإسلامية بالصعيد وتنظيم الجهاد بالقاهرة وبالتنسيق التام والمسبق مع جماعة الإخوان المسلمين.





