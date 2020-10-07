مجلس النواب يبدأ إجراءات عزل الرئيس القرغيزي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن النائب المعارض من حزب " آتا ميكن" أن مجلس النواب القرغيزي بدأ إجراءات عزل الرئيس سورونباي جينبيكوف.

 

وقال النائب لوكالة "سبوتنيك" الروسية: وقع بعض النواب على مذكرة عزل. هناك إجراء معقد للغاية، لكن يمكننا القول أن الإجراءات قد بدأت".

 

وبحسب القانون، فإن قرار مجلس النواب بتوجيه التهم إلى رئيس الجمهورية لإقالته من منصبه يجب أن يتخذ بأغلبية من إجمالي عدد النواب بمبادرة من الثلث على الأقل. وهذا يتطلب أيضًا إنشاء لجنة خاصة أنشأها البرلمان. بعد ذلك، يجب أن تتم إقالة الرئيس من منصبه بأغلبية لا تقل عن ثلثي إجمالي عدد النواب، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد توجيه التهمة إلى الرئيس. إذا لم يتم اتخاذ قرار خلال هذه الفترة، تعتبر التهمة مرفوضة.

 

وأعلنت عضو لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية، غولنارا جوراباييفا، يوم أمس الثلاثاء، إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد بأغلبية اثني عشر صوتًا وذلك على خلفية الاحتجاجات.

 

وأعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، أن محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بشكل غير قانوني وقعت، كما دعا معارضيه إلى وقف الاحتجاجات العامة، مشيراً إلى أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية .

 

وقال جينبيكوف، إن الهدوء في الدولة واستقرار المجتمع أغلى من أي ولاية برلمانية.

 

وتجمع يوم الاثنين الماضي في ساحة علاء تو، المركزية ببشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد. وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية. وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن. اقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض" ، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.

 

وشهدت قرغيزستان في 4 أكتوبر انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 بالمئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 بالمئة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 بالمئة، و" قيرغيزستان" بنسبة 8.73 بالمئة و"بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 بالمئة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المائة.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة و 9 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ ربع ساعة

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ ساعة و نصف

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتيات بالإسكندرية

منذ ساعة الا ربع

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 3 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعة و 16 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
07:59 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

06:20 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»