البنوك المركزية العالمية تتجه لبيع الذهب لأول مرة في عام ونصف

بحسب التقرير الشهري الصادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم الثلاثاء، فإن البنوك المركزية العالمية من الذهب باعت 12.3 طن تقريباً خلال أغسطس الماضي، أكثر مما اشتريت، ليصل إجمالي حيازتها من المعدن الأصفر إلى نحو 35 ألف طن.









وقادت أوزبكستان الاتجاه الهبوطي حيث خفضت احتياطياتها من الذهب بحوالي 32 طناً، لتكون حيازتها من المعدن أقل بقليل من 300 طن (54 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات).





في حين كانت جمهورية قيرغيزستان أكبر المشترين، حيث رفعت حيازتها من الذهب بمقدار 5 أطنان، تليها الهند بنحو 4 أطنان.





ولا تزال تركيا أكثر الدول شراءً للذهب حول العالم منذ بداية العام الجاري بنحو 194 طناً، ليصل الاحتياطي من المعدن إلى 607 أطنان رغم أن البنك المركزي اشترى 3.9 طن فقط في أغسطس .





وكانت أسعار الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل أغسطس ثم تراجع حالياً لنحو 1900 دولار.