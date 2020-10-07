حلمي النمنم: الإسلام السياسي وعلى رأسه "الإرهابية" أكبر سند لإسرائيل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، اغتالت الرئيس محمد أنور السادات، يوم ذكرى نصر 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الإخوان هم أكبر سند لإسرائيل.

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن العلاقات بين إسرائيل وحسن البنا قائمة منذ عهد الملك فاروق، كانت واضحة وضوح الشمس، وجمع مالًا من المفترض أنه تبرعات من المصريين إلى فلسطين في وقت كانت الأخيرة في أشد الحاجة إليه واستولى عليه هو.

وتابع النمنم، أن اغتيال السادات في 6 أكتوبر، واجتمع المعزول محمد مرسي بقتلة الرئيس السادات، في احتفال نصر أكتوبر، وجلسوا في الصفوف الأولى، حين أن أبطال حرب أكتوبر كانوا يجلسون في منازلهم، وسط تجاهل كبير.

من جهة أخرى، أكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، هشام النجار، أن التنظيمات التكفيرية الجهادية التي نشأت عقب السبعينيات خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وتأثرت بفكر القيادة الإخوانى سيد قطب وحاولت إحياء التنظيمات السرية المسلحة، موضحا أنه قد اعترف بذلك كل قادة هذه التنظيمات وعلى رأسهم أيمن الظواهرى مؤسس تنظيم الجهاد الذى كان هدفه في الأساس كان الثأر لإعدام سيد قطب.

وأشار النجار إلى أن منفذو حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر المجيدة لم يكونوا بعيدين عن جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن العملية تمت بأيدى أعضاء الجماعة الإسلامية بالصعيد وتنظيم الجهاد بالقاهرة وبالتنسيق التام والمسبق مع جماعة الإخوان المسلمين.

أخبار تهمك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ ساعة و نصف

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ ساعتين و 55 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتيات بالإسكندرية

منذ ساعة الا ربع

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ 14 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
06:20 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

06:43 م

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»