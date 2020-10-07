حلمي النمنم: الإسلام السياسي وعلى رأسه "الإرهابية" أكبر سند لإسرائيل

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قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، اغتالت الرئيس محمد أنور السادات، يوم ذكرى نصر 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الإخوان هم أكبر سند لإسرائيل.



وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن العلاقات بين إسرائيل وحسن البنا قائمة منذ عهد الملك فاروق، كانت واضحة وضوح الشمس، وجمع مالًا من المفترض أنه تبرعات من المصريين إلى فلسطين في وقت كانت الأخيرة في أشد الحاجة إليه واستولى عليه هو.



وتابع النمنم، أن اغتيال السادات في 6 أكتوبر، واجتمع المعزول محمد مرسي بقتلة الرئيس السادات، في احتفال نصر أكتوبر، وجلسوا في الصفوف الأولى، حين أن أبطال حرب أكتوبر كانوا يجلسون في منازلهم، وسط تجاهل كبير.



من جهة أخرى، أكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، هشام النجار، أن التنظيمات التكفيرية الجهادية التي نشأت عقب السبعينيات خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وتأثرت بفكر القيادة الإخوانى سيد قطب وحاولت إحياء التنظيمات السرية المسلحة، موضحا أنه قد اعترف بذلك كل قادة هذه التنظيمات وعلى رأسهم أيمن الظواهرى مؤسس تنظيم الجهاد الذى كان هدفه في الأساس كان الثأر لإعدام سيد قطب.



وأشار النجار إلى أن منفذو حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر المجيدة لم يكونوا بعيدين عن جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن العملية تمت بأيدى أعضاء الجماعة الإسلامية بالصعيد وتنظيم الجهاد بالقاهرة وبالتنسيق التام والمسبق مع جماعة الإخوان المسلمين.

